نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شهداء وإصابات بينهم أطفال في قصف إسرائيلي عنيف وسط تصاعد الهجمات على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، سقوط شهداء وإصابات نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل قرب محطة راضي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي هجوم آخر على منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس، أكدت وسائل إعلام محلية وقوع المزيد من الشهداء والجرحى.

كما تداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو تُظهر إصابة العديد من الأشخاص، بينهم أطفال، جراء هذا القصف الذي استهدف منزلًا في بلدة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة.