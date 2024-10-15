انت الأن تتابع خبر الرئيس الفنزويلي عن نتنياهو:وحش لم يفعله هتلر ويهتف لفلسطين .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، “يشن إبادة جماعية ضد فلسطين ولبنان وما يجري ليس حرباً”.

واعتبر أنّ نتنياهو “ما زال يملك الجرأة ليعطي أوامر للأمم المتحدة بسحب قوات حفظ السلام الموجودة في جنوب لبنان بأوامر من مجلس الأمن”.

كذلك، وصف مادورو، نتنياهو “بالوحش الذي صنعه الاتحاد الأوروبي وإمبراطورية الولايات المتحدة”، مؤكداً أنّ “هتلر لم يجرؤ على فعل ما يفعله”.

وكان مادورو قد أكد في ذكرى 7 أكتوبر، أنّ “ما يجري اليوم في الشرق الأوسط ليس صراعاً، بل هو مشروع استعماري للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وهدفه السيطرة على هذه المنطقة”.

ورأى أن “إسرائيل اغتالت السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية لوقف إطلاق النار الذي كان قريباً”.

كما تابع في حينها أنّ “نتنياهو قصف المستشفيات والمدارس والمساجد ومخيمات النازحين في غزة.. هل هذا حرب؟ هذه إبادة”.

وقبل أسبوع، ووسط حضور شعبي هتف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لفلسطين وللبنان تنديدا بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة.