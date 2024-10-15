غدا.. طرح فيلم عنها بطولة أحمد مالك وندى الشاذلي في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل دور العرض السينمائية فيلم عنها في مصر، غدًا الأربعاء، وهو من بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة ندى الشاذلي، وذلك بعدما كشفت شركة الإنتاج عن البرومو الخاص بالفيلم.



برومو فيلم عنها



وجاء برومو فيلم عنها، معبرًا عن الإثارة والتشويق لأحداث الفيلم حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلى، فبدأ البرومو بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسى لبطلة الفيلم ندى الشاذلى، التي تمر بأزمة لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه،

وزادت جرعة التشويق والإثارة في برومو فيلم عنها، إذ يرتدي أحمد مالك البدلة والطربوش الأحمر، ويقول إن هناك محاولة اغتيال، ليزيد الغموض أكثر لدى المشاهد.



قصة فيلم عنها



وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى «درية»، وتم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.



أبطال فيلم عنها



فيلم عنها من بطولة كل من أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.



وكان صناع فيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "إشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

آخر أعمال أحمد مالك

يذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مشاركته في مسلسل مطعم الحبايب الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد، مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب



وتدور الأحداث حول الشيف "أبو المجد" الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ "أبو المجد" في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ "صبحي" شاب يعمل على عربة "كبدة"، في البداية يرفض "صبحي" العمل في مطعم "أبو المجد" لأنه كان سيفتتح مطعمه، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في "مطعم الحبايب" ويكون فريق عمل خاص.



أما "ديدي" هي ابنة "أبو المجد" وهي "خبيرة تذوق" بعدما تشارك في مسابقة "طبخ" وتتسبب في إصابة لجنة التحكيم بالتسمم، تضطر للعمل في مطعم والدها وتكتشف سرا كبيرا.