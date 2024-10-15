انت الأن تتابع خبر نجوم الفن يهنئون شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق عدد من نجوم الفن والغناء في مصر احتفالهم بعيد ميلاد النجمة شيرين عبد الوهاب برسائل فيديو مؤثرة، عبّروا فيها عن محبتهم الكبيرة لها. وتضمنت الرسائل أغاني وكلمات ملهمة تحثها على العودة بكامل قوتها للجمهور الذي ينتظرها بشغف.



شاركت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الموثق على إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه عدد من النجوم والملحنين والشعراء وهم يوجهون لها تهانيهم. وعقبت شيرين قائلة: "عيد ميلادي الأجمل، متشكرة لجميع النجوم الذين أسعدوني بتهنئة بعيد ميلادي، أشكركم من القلب".



في الفيديو، ظهر العديد من الفنانين، من بينهم محمد نور وحسن أبو الروس ووائل جسار، الذي أعرب عن اشتياقه لها قائلاً: "افتقدناكي، وافتقدنا صوتك وضحكتك، وإن شاء الله ربنا يوفقك". كما شارك في التهاني محمود الليثي والطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة" والموزع الموسيقي توما الذي حياها من الاستوديو.



وقدم الشاعر والملحن عزيز الشافعي أغنية خاصة لشيرين بصوته وكلمات كتبها لها خصيصًا، بينما وجه الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد رسالة ملهمة، مشيدًا بشخصيتها الرائعة وما تحمله من صفات جميلة وطيبة، مؤكدًا أن الله اختصها بهذه الصفات النادرة .