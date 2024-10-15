نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: دراسة توقيع اتفاق تعاون مع اليونان في مجال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة العمل بين مصر واليونان على وضع خارطة طريق واضحة بما يمكننا من إقامة تعاون فعال في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى العمل علي دراسة توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال التقاط وتخزين الكربون، لافتا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وما يتعلق بالجوانب التنظيمية.

جاء ذلك، خلال استقبال المهندس كريم بدوي، ثيودوروس سكايلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له الذى يزور القاهرة حالياً بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد الوزيران على تضافر جهود البلدين لفتح افاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك بحث سبل إقامة تعاون وشراكة بين مصر واليونان في مجال التقاط وتخزين الكربون CCS ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر في إطار الربط الإستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة بما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية والإستراتيجية المشتركة .

واستعرض اللقاء المقومات الاستثمارية والبنية التحتية في كلا البلدين و الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ لإقامة مشروعات شراكة استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.

ولفت وزير البترول إلى أن مصر واليونان في مرحلة جديدة من التعاون البناء في مجال الطاقة والذي يتسم بالتنوع والاعتماد على الطاقات منخفضة الكربون في إطار العمل علي اقامة ممر للطاقة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد وزير البيئة والطاقة اليوناني، أن مصر تمتاز بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتي تسهم في إنجاح هذا التعاون، لافتاً إلى ما اتخذته اليونان من خطوات لدعم وتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة لديها وخاصة تطوير المحطة العائمة الكسندروبوليس FSRU لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية والتي تم تطويرها من أجل التصدير الخارجي إلى جانب خدمة الاستهلاك المحلي، كما تعمل علي بناء قدراتها في المجالات الجديدة.

وشدد على أن الربط بين الدولتين سيفتح مجال اكبر للتعاون في مشروعات مستقبلية للطاقة .

وأكد الوزيران أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم مشروعات الشراكة المستهدفة في مجال الطاقة والتقاط وتخزين الكربون والهيدروجين الأخضر.