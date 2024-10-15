انت الأن تتابع خبر عمرو مصطفى: لا أستجيب لضغوطات تحاول إظهاري كمشاغب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الملحن والفنان عمرو مصطفى إثارة الجدل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث عبّر في منشور جديد عن استيائه من ما أسماه "مشاكل مفتعلة" تهدف إلى تصويره كشخص يثير المشاكل.



وأكد عمرو مصطفى في منشوره أنه لا ينوي الرضوخ لتلك الضغوطات، قائلاً: "بقالهم 25 سنة وهم يضعونني في مشاكل حتى يظهروني بشكل المشاغب".



كما تحدث عن أهمية الصدق في فنه، مشيراً إلى أن "موهبته ليست للبيع"، وموضحاً أنه لن يتنازل عن أسلوبه الفني. وعبّر عن اعتزازه بصدقه، قائلاً: "أنا صادق بروحي، وده اللي مضايقهم، لكن هفضل كده خلّوني في حالي".



وأشار إلى أن الحرب عليه مستمرة منذ نحو ربع قرن، والضغط يزداد عليه لبيع موهبته والسير في الاتجاه الذي يحدده له البعض، إلا أنه لم يكشف عن هوية من يقصدهم .