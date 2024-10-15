فنانون رفضوا بناتهم العمل في التمثيل(تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تُعد مهنة التمثيل واحدة من أكثر المهن جذباً وشغفاً، حيث يسعى العديد من الشباب لتحقيق أحلامهم في هذا المجال. ومع ذلك، هناك بعض الفنانين الذين يفضلون عدم دخول أبنائهم، وخاصة بناتهم، إلى عالم السينما والتلفزيون. تتنوع أسباب هذه الرفض بين القيم الشخصية والاجتماعية، والخوف من الضغوطات التي قد تواجهها الفتيات في هذا المجال.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير، سنستعرض بعض الحالات لفنانين معروفين اتخذوا قراراً بعدم دعم بناتهم في دخول عالم التمثيل، وسنناقش الخلفيات والدوافع التي تقف وراء هذا القرار.

عادل إمام: يُعرف الفنان المصري الشهير بآرائه القوية حول الفن. قال في عدة مقابلات إنه لا يرغب في أن تتجه بناته إلى مجال التمثيل، حيث يعتقد أن هذا العالم قد يحمل ضغوطات وتحديات لا تناسب الفتيات.

أحمد حلمي: رغم أنه فنان كوميدي ناجح، إلا أنه أعرب عن رغبته في أن تدرس ابنته مجالات أخرى بعيدًا عن التمثيل، حيث يفضل أن تركز على التعليم وتطوير مهاراتها في مجالات مختلفة.

شيرين عبد الوهاب: الفنانة المصرية المعروفة تأمل أن تبتعد بناتها عن الفن، حيث تعتبره بيئة صعبة وقد تتعرض فيها الفتيات لمواقف غير مريحة.

وماجد المصري وتامر حسني وصلاح عبدالله رفضوا بشدة دخول بناتهم عالم التمثيل لصعوبته



تتباين وجهات نظر هؤلاء الفنانين، لكن القاسم المشترك هو حرصهم على حماية بناتهم من الضغوطات والتحديات التي قد تواجههن في عالم التمثيل.