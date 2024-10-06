في ذكري الانتصار.. أغاني عن نصر أكتوبر 1973

القاهرة - محمد ابراهيم - نحتفل اليوم بذكرى الـ 51 من نصر أكتوبر لعام 1973، والذي رفعت فيه راية مصر أمام العالم أجمع بعدما انتصرت قواتنا المسلحة على العدو الإسرائيلي، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أغاني عبرت عن حماس الشعب المصري لحرب أكتوبر المجيدة..

أغنية رايات النصر

تعتبر أغنية رايات النصر هي الأغنية الأشهر لانتصارات أكتوبر، تمت كتابتها قبل عام من العبور، وبالتحديد عام 1972، لتكون أغنية فيلم «العصفور» للمخرج الراحل يوسف شاهين، التي ظلت محفوظة في الأدراج حتى اندلاع الحرب، وهي من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل، وألحان إسماعيل الملحن، وغناء: كورال.

أغنية بسم الله

كانت أغنية "بسم الله" من أوائل الأغاني التي تم تقديمها عن حرب أكتوبر 1973، والتي كان بطلها الملحن والموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي تفاعل وقتها بشكل كبير مع الحرب.

أغنية على الربابة

تعد أغنية "على الربابة" هي الأغنية الثانية التي قدمها بليغ حمدي بالتعاون مع الشاعر عبد الرحيم منصور، والمطربة وردة الجزائرية يوم 6 أكتوبر أثناء نزوله إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وتم إذاعتها بعد الحرب مباشرة، وهي من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وغناء الراحلة وردة الجزائرية.

أغنية سمينا وعدينا

هي الأغنية الوحيدة التي تؤرخ أن حرب أكتوبر 1973 وقعت في شهر رمضان المبارك، وهي من كلمات الشاعرة عليه الجعّار، ومن ألحان عبد العظيم محمد، وغنتها المطربة شهرزاد.

أغنية عبرنا الهزيمة

كما قدمت الفنانة شادية أغنية "عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة"، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدى.

أغنية أم البطل

سارعت الفنانة شريفة فاضل بالتواصل مع صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل لكتابة كلمات أغنية تتناسب مع أم فقدت ابنها في الحرب، وهو ما مرت به شريفة فاضل بالفعل، وبعد 3 أشهر من استشهاد ابن شريفة فاضل في حرب أكتوبر، غنت أمه له كلمات الأغنية.

أغاني العندليب عبد الحليم حافظ

بعد حرب أكتوبر المجيدة قرر العندليب عبد الحليم حافظ أن يغني أغنية «عاش اللي قال»، التي كتبها الشاعر: محمد حمزة، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي، وعلى الرغم من مرض العندليب، قرر أن يغني أغنية أخرى إلى سيناء، فتواصل هاتفيًا مع صديقه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي كتب له كلمات أغنية «صباح الخير يا سينا»، ولحنها كمال الطويل.