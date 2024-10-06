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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وواجه برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس اليوم على ملعب مينديزوروتزا، في مشوار الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

اهداف مباراة برشلونة والافيس

نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة في تسجيل ثلاثية المباراة وذلك خلال الدقائق 7، 22، 32 على التوالي.

ودخل برشلونة مباراته ضد الافيس بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – ب أو كوبارسي – فورت– إينيجو

خط الوسط: رافينيا – مارك كاسادو – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي.

