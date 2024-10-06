نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يسجل ويصنع.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين بايرن ميونيخ وفرانكفورت في الدوري الالماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول الذي جمع بين بايرن ميونيخ ضد نظيره فرانكفورت بالتعادل الإيجابي في اللقاء الذي يقام بينهما اليوم الأحد بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني.

وتقام المواجهة على ملعب «ديوتشي بانك بارك» معقل رفقاء عمر مرموش، مباراة آينتراخت ضد البايرن ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الألماني موسم 2024.

وفي أحداث الشوط الأول نجح لاعب كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 15، كما أحرز اللاعب عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة ال 22 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة ال 35 أحرز لاعب فرانكفورت الهدف الثاني لفريقه بأقدام اللاعب هوغو ايكيتيكي من صناعة مرموش، وفي الدقيقة ال 38 أحرز اللاعب دايوت هدف التعادل لبايرن ميونخ.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: ك أو ا سانتوس

خط الدفاع: راسموس كريستينسن، توتا، روبن كوخ، آرثر ثيات.

خط الوسط: إلياس سخيري، فارس شعيبي، هوجو لارسون، أنسجار أكناوف.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي، عمر مرموش.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو- كيم مين جاي- جوشوا كيميتش- رافائيل جوريرو.

وسط الميدان: ألفونسو ديفيز- ألكسندر بافلوفيتش- ميكيل أوليز.

خط الهجوم: توماس مولر- سيرجي جنابري- هاري كين.

