نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد هدف عمر مرموش أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، من زيادة رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

في الجولة السادسة من موسم 2024/25، واجه آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونخ في مباراة قوية.

استطاع مرموش تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 22 من الشوط الأول، ليصبح رصيده من الأهداف 7 أهداف في هذه النسخة من البطولة، متفوقًا بذلك على نجم بايرن ميونخ، هاري كين، بفارق هدفين.

ترتيب هدافي الدوري الألماني حاليًا