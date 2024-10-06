الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد هدف عمر مرموش أمام بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، من زيادة رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

في الجولة السادسة من موسم 2024/25، واجه آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونخ في مباراة قوية.

استطاع مرموش تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 22 من الشوط الأول، ليصبح رصيده من الأهداف 7 أهداف في هذه النسخة من البطولة، متفوقًا بذلك على نجم بايرن ميونخ، هاري كين، بفارق هدفين.

ترتيب هدافي الدوري الألماني حاليًا

  1. عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) – 7 أهداف
  2. هاري كين (بايرن ميونخ) – 5 أهداف
  3. جوناثان بوركاردت (ماينز) – 5 أهداف
  4. فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن) – 4 أهداف
  5. أندري كراماريتش (هوفنهايم) – 4 أهداف
  6. إرميدين ديميروفيتش (شتوتجارت) – 4 أهداف
  7. فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 4 أهداف
  8. دينيز أونديف (شتوتجارت) – 4 أهداف
  9. ماتشينو (هولشتاين كيل) – 4 أهداف
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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