نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد هدف عمر مرموش أمام بايرن ميونخ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكن عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، من زيادة رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".
في الجولة السادسة من موسم 2024/25، واجه آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونخ في مباراة قوية.
استطاع مرموش تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 22 من الشوط الأول، ليصبح رصيده من الأهداف 7 أهداف في هذه النسخة من البطولة، متفوقًا بذلك على نجم بايرن ميونخ، هاري كين، بفارق هدفين.
ترتيب هدافي الدوري الألماني حاليًا
- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) – 7 أهداف
- هاري كين (بايرن ميونخ) – 5 أهداف
- جوناثان بوركاردت (ماينز) – 5 أهداف
- فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن) – 4 أهداف
- أندري كراماريتش (هوفنهايم) – 4 أهداف
- إرميدين ديميروفيتش (شتوتجارت) – 4 أهداف
- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 4 أهداف
- دينيز أونديف (شتوتجارت) – 4 أهداف
- ماتشينو (هولشتاين كيل) – 4 أهداف