نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بثلاثية ليفاندوفسكي ضد ألافيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا مهمًا على حساب نظيره نادي ديبورتيفو الافيس، في المباراة التي لعبت بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذه النسخة.

ولعبت المباراة بين برشلونة والنفيس اليوم على ملعب مينديزوروتزا، في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

أهداف مباراة برشلونة والافيس في الدوري الإسباني

وجاءت أهداف نادي برشلونة الثلاثة بأقدام البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 7، 22، 32.

في حين كان توني مارتينيز نجم ديبورتيفو ألافيس قد سجل الهدف الأول في شباك برشلونة لكن الغي بداعي التسلل.

واحتسب الحكم خمس دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

ترتيب برشلونة والافيس في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الترتيب ويتجمد رصيد الافيس عند المركز ثاني عشر بعشر نقاط.