في ذكري الـ 51.. أفلام جسدت انتصارات أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - نحتفل اليوم بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى انتصرت فيها إرادة مصر جيشا وشعبا وتغلبت على العدو الإسرائيلى، مثلما كان للحرب أثر كبير على كافة المستويات وكان لها تأثير على الفن، لتوثق السينما المصرية هذه الحرب بأفلام خلدت هذا الإنتصار العظيم وبطولات أبناء الوطن، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة هذه الأفلام..

فيلم "أغنية على الممر"

يعد فيلم «أغنية على الممر» أول الأفلام التي جسدت بطولات الجيش المصري في حربه لإسترداد سيناء، تم عرضه عام 1972 من بطولة محمود ياسين وصلاح قابيل وصلاح السعدني ومديحة كامل، ومن تأليف علي سالم ومصطفى محرم وإخراج علي عبد الخالق.

فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

ضم فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» بطولة محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم ومن اخراج حسام الدين مصطفى.

فيلم «بدور»

تدور أحداثه الذي تم إنتاجه عام 1974، حول صابر الذي يلتقي بفتاة حرامية ولكنها تقرر التوبة، ويدعي لأهل حارته بأنها أبنة عمه، حتى يعرف أهل الحارة حقيقتها في الوقت الذي يذهب خلاله للحرب «حرب أكتوبر»، ويشتعل الصراع مع العدو الاسرائيلي.

فيلم «أبناء الصمت»

وفي ذات العام تم إنتاج فيلم «أبناء الصمت» من بطولة أحمد زكي وسيد زيان ونور الشريف وميرفت أمين ومن إخراج محمد راضي.

فيلم «الوفاء العظيم»

فيلم «الوفاء العظيم» من بطولة نجلاء فتحي، ومحمود ياسين، وكمال الشناوي، من تأليف فيصل ندا وإخراج حلمي رفلة في عام 1974 الذي جسد انتصار حرب أكتوبر وبطولات الجيش المصري.

فيلم «الصعود إلى الهاوية»

تدور أحداث في إطار مخابراتى أثناء حرب أكتوبر، حول جاسوسة مصرية يتم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية أثناء حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر.

فيلم «حكايات الغريب»

وفيلم «حكايات الغريب» والذي تم إنتاجه عام 1992 من بطولة محمود الجندي ومحمد منير، وحسين الإمام وشريف منير، إخراج إنعام محمد علي.

فيلم «العمر لحظة»

تناول الحياة في مصر خلال حرب أكتوبر بعيون الصحفية نعمت، المتزوجة من رئيس تحرير جريدة فاسد، وتسعى نعمت خلال أحداث الفيلم إلى كشف الحقيقة وتغطية قصص الجنود من الجبهة.

فيلم «الطريق إلى ايلات»

كما طرح فيلم «الطريق إلى ايلات» الذي تم إنتاجه عام 1994 من بطولة نبيل الحلفاوي، وعزتي العلايلي، وصلاح ذو الفقار، من إخراج إنعام محمد علي.

فيلم «حائط البطولات»

وفيلم «حائط البطولات» الذي تم طرحه عام 1998 من بطولة محمود ياسين، وفاروق الفيشاوي، وخالد النبوي، ومن إخراج محمد راضي.

فيلم «أيام السادات»

تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بدءً من مشواره في البداية مرورًا بحرب أكتوبر وصولا إلى حادثة اغتياله في المنصة.

فيلم «إعدام ميت»

تدور أحداث الفيلم حول قصة الجاسوس «منصور» الذي حُكم عليه بالإعدام شنقًا بسبب تخابره من المخابرات الإسرائيلية قبل حرب اكتوبر، وتم تكليف أحد الظباط للتحقيق في الواقعة، تم تبديله بظابط مصري آخر يشبه الجاسوس.