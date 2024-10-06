مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا

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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق مانشستر يونايتد إهدار النقاط بتعادل سلبي أمام أستون فيلا، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

استضاف ملعب فيلا بارك المواجهة بين الفريقين، حيث بدأ اللقاء بسيطرة مانشستر يونايتد على وسط الملعب في الربع ساعة الأولى، لكن دون تشكيل خطورة فعلية على مرمى أستون فيلا. وفي الدقيقة 12 تعرض لاعب أستون فيلا إزري كونسا لإصابة نتيجة تدخل قوي من مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز، ما استدعى استبداله باللاعب دييجو كارلوس.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج بعض التبديلات لتعزيز صفوف الفريق، حيث شارك ماتياس دي ليخت وفيكتور ليندلوف بدلًا من نصير مزراوي وهاري ماجواير الذي غادر بسبب الإصابة. لاحقًا، في الدقيقة 67، دخل أنتوني ماتيوس وجوشوا زيركزي بدلًا من ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند.

وفي الدقيقة 72، توقف اللعب بسبب إصابة دييجو كارلوس، لكن تم استئناف المباراة بعد لحظات. قبل نهاية اللقاء بدقائق، قرر تين هاج الدفع باللاعب كاسيميرو بدلًا من كوبي ماينو في الدقيقة 85، في محاولة لإحداث تغيير في مجريات المباراة.

رغم هذه التبديلات، لم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. بهذا التعادل، ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 14 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.