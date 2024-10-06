نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو ينتزع 3 نقاط من إمبولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع فريق لاتسيو، 3 نقاط ثمينة بالفوز 2-1 على ضيفه إمبولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

ولم يحافظ إمبولي على تقدمه بهدف مبكر سجله سيباستيانو إيسبوسيتو بعد مرور 9 دقائق، بل أدرك لاتسيو، التعادل بهدف ماتيا زاكاني في الدقيقة (45+4).

وفي الشوط الثاني، سجل بيدرو رودريجيز هدفا ثانيا في الدقيقة 84، منح لاتسيو، فوزه الرابع هذا الموسم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وألحق الخسارة الأولى بضيفه إمبولي الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، تعادل بولونيا مع ضيفه بارما، دون أهداف.

وانتزع بارما نقطة ثمينة خارج ملعبه رغم النقص العددي بعد طرد لاعبه ويو كوليبالي في الدقيقة 52.

وبهذا التعادل، ظل بولونيا في المركز 12 برصيد 8 نقاط من فوز وحيد و5 تعادلات وخسارة وحيدة.

أما بارما فيحتل المركز 15 برصيد 6 نقاط بعد فوز وحيد و3 تعادلات مقابل 3 هزائم.