وسط إقبال وتفاعل جماهيري كبير.. العروض الفلكلورية تجوب الإسماعيلية بمهرجانها الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت محافظة الإسماعيلية، السبت، استمرار العروض الفنية المتنوعة للفن والتراث الشعبي، ضمن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

استعراضات سيناوية وبورسعيدية بالشيخ زايد

وعلى مسرح حديقة الشيخ زايد، أقيمت مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية، فقدمت فرقة حلايب التلقائية رقصات "الهوسيت، السيرة"، أعقبه عرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية تدريب سامح الكاشف وقدمت فقرات "الدحية، الدبكة، السيناوي".

كما شهدت العروض فقرة فنية لفرقة بوتري كنانة الإندونيسية، أعقب ذلك تقديم عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وقدمت استعراضات "بتغنى لمين، التنورة، الصيادين"، واختتمت الفقرات بعرض فنى لفرقة الإسماعيلية أطفال.

الفن النوبي والهندي يشعل حماس جمهور الخالدين

واستقبلت حديقة الخالدين عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية وقدمت الفلكلور الأسوانى باستعراضات "الأراجيد، الكف، السود، الألعاب الشعبية، النجرشاد، بجانب فاصل غنائى" تدريب مدحت محرم، وقيادة شعبان حسين، تلاه عرض فنى لفرقة راجستان الهندية بتقديم أشهر استعراضاتها الفلكلورية، بجانب تقديم فرقة الشباب والرياضة فقرات "السمسمية، فلاحى، أبويا وصانى، كل الشعوب" والفرقة بقيادة كابتن شريف مبروك، وشهد العروض د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.

التراث الفلاحي والغناء الشعبى بنادى الأسرة

كما شهد نادى الأسرة تواصل العروض الشعبية والفلكلورية بحضور الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الشاعر د.مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

فقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى بقيادة منال إبراهيم فقرات "يسعد صباحك، وحياتك يامصر، سقيا بحرية، تنورة"، بجانب عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية باستعراضات "السقايين، الحوايا، الفرح الشرقاوى"، واختتمت بعرض فنى لفرقة بارود الأغواطي الجزائرية بفقرات "أصحاب البارود، الزين العربي".

نادى الدنفاه يستقبل الفن البورسعيدى والعصا الصعيدي

واستقبل نادى الدنفاه عروضا فنية متنوعة لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بفقرات "يا طير يا رمادى، شباب البحر، السمسمية"، كما قدمت فرقة رومانيا فقرات "هورا، بنزى شوارا، إلى نوتسن".

واستمرارا للعروض الفنية، قدمت فرقة ذوو الهمم لهيئة قناة السويس فقرات "البمبوطية، التنورة"، تلاه عرض فنى لفرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية بأشهر تابلوهاتها "بنات بحرى، الصيادين، حلاوة شمسنا، الزفة" والفرقة بقيادة نصر الدين محمد، واختتمت العروض بفرقة أسيوط للفنون الشعبية برقصات "عصايا، الحجالة، غزل، التنورة، التحميلة" تدريب محمود محيى، وذلك بحضور ماهر كمال مدير المهرجان، والعديد من الإعلاميين.

سامر التحطيب والعرس الأردني يتألقان على مسرح القصاصين

على مسرح القصاصين، أقيم عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية وقدمت فقراتة "سامر التحطيب، السحجة، التنورة، الآلاتية" والفرقة بقيادة تدريب سيد تونى، وقدمت فرقة المغير راحوب الأردنية تابلوه "العرس الأردني" تدريب محمد صياحين.

كما شهد الحفل تقديم عرض فنى لفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية وقدمت فقرات "الخزامى، المقرونة، البادية" تدريب محمد عبد الله، أعقبه عرض فنى لفرقة القلوب البيضاء لذوى الهمم بفقرات "السمسمية، الصعيدى، الفرح- التنورة، الفلاحي".

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، يشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.