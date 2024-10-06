شاهد.. عمر مرموش يهز شباك بايرن ميونخ بطريقة رائعة

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أحمد جودة - القاهرة - سجل المصري الدولي عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، هدفًا رائعًا في شباك بايرن ميونخ وذلك بالمباراة المثيرة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونخ، بهدف عن طريق كيم مين جاي بالدقيقة “15”، وتمكن مرموش من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل لمصلحة فرانكفورت عند الدقيقة “22”.

جاء هدف فرانكفورت بعد تمريرة سحرية من كناوف باتجاه مرموش الذي تقدم بسرعته وسدد الكرة بمهارة عالية في شباك مانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

هدف مرموش أمام بايرن ميونخ