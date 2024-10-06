نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الوقت القاتل.. جيرونا يهزم بلباو العنيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق جيرونا فوزًا قاتلًا أمام ضيفه أثلتيك بلباو 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب مونتيليفي، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

أضاع الضيوف فرصة التقدم أولًا، بعدما أهدر اللاعب أليكس بيرنغير ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 28 تصدى لها حارس جيرونا.

وفي الدقيقة 39، سجّل أصحاب الأرض هدف التقدم الأول عن طريق الكولومبي ياسر أسبريا.



ونجح بلباو في إدراك التعادل عن طريق اللاعب أويان سانست في الدقيقة 41.

وأحرز اللاعب كريستيان ستواني هدف الفوز القاتل لجيرونا في الدقيقة (90+9) من ركلة جزاء، ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث في وقت قاتل.

وبهذا الفوز، رفع جيرونا رصيده من النقاط إلى 12 في المركز 11، فيما تجمد رصيد بلباو عند 14 نقطة في المركز السادس.