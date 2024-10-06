في الذكرى الـ 51.. تعرف على كواليس أولى أغاني حرب أكتوبر 1973

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل المصريون اليوم الأحد بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى شهدت قصة كفاح كبيرة وإصرار وعزيمة من المصريين لاسترداد أرض سيناء التى احتلتها إسرائيل، وأغاني حرب أكتوبر 1973 المجيدة، قصص راسخة وكواليس لا تُنسى، حُفظت في الذاكرة مثلما حُفظت كلمات تلك الأغاني، وكان من أول هذة الأغاني أغنية "على الربابة بغني" وأغنية "بسم الله" للموسيقار والملحن بليغ حمدي.

كواليس أول أغاني نصر أكتوبر

أسرع بليغ حمدي ووردة، فور النصر إلى الإذاعة المصرية، إلا أن الأمن منع دخولهم، وهو ما دفعهم لاستدعاء الشرطة وتقديم بلاغ رسمي ضد وجدي الحكيم والإذاعة المصرية مفاده أنهم منعوا بليغ من التعبير عن فرحته بالنصر، وهو ما كشفه الإعلامي الراحل وجدي الحكيم، حيث نزل الحكيم على بوابة ماسبيرو وأخبر بليغ أنه لا يستطيع السماح له بالدخول لأن الأمر في يد الأمن خاصة في تلك الظروف التي تشهدها البلاد.

بليغ حمدي يتحمل مصاريف أولى أغاني نصر أكتوبر

قرر بليغ كتابة إقرار أنه متحمل كافة مصاريف الأغاني من كلمات والفرقة الموسيقية، وكتبت الشاعر عبدالرحيم منصور، وهما «بسم الله» و«أنا على الربابة»، وبدأ تلحين الأغاني على سلالم ماسبيرو وانتهي منها عند مغرب يوم السادس من أكتوبر، ولظروف حظر التجوال لم يحضر الكورال فجمع بليغ حمدي جميع العاملين بمبني الإذاعة والعمال وحفظهم اللحن.

موعد طرح أول أغاني نصر أكتوبر

وعند منتصف الليل كان بليغ قد سجل الأغنية، وبدأ إذاعتها صباح يوم 7 أكتوبر، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى، وجلست الراحلة وردة لساعات في مبني الإذاعة والتليفزيون على أحد المقاعد متخلية عن حذاءها في انتظار دورها في تسجيل أغنية «وأنا على الربابة بأغني».

كلمات أغنية بسم الله الله اكبر

بسم الله، الله أكبر بسم الله، بسم الله

بسم الله أذن وكبر بسم الله، بسم الله

بسم الله، الله أكبر بسم الله، بسم الله

بسم الله أذن وكبر بسم الله، بسم الله

نصرة لبلدنا بسم الله، بسم الله

بإيدين أولادنا بسم الله، بسم الله

نصرة لبلدنا بسم الله، بسم الله

بإيدين أولادنا بسم الله، بسم الله

وأذان ع المدنة بسم الله، بسم الله

بيحيي جهادنا بسم الله، بسم الله

وأذان ع المدنة بسم الله، بسم الله

بيحيي جهادنا بسم الله، بسم الله

الله أكبر أذن وكبر، الله أكبر أذن وكبر

وقول يا رب النصرة تكبر