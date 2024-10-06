هلا رشدي تحتفل بتصدر "زنجباري" التريند وصناع الأغنية يفاجئوها بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هلا رشدي تحتفل بتصدر زنجباري التريند وصناع الاغنية يفاجئوها بعيد ميلادها

بعد نجاح أغنية زنجباري احتفلت الفنانة هلا رشدي بتصدر الأغنية تريند مواقع التواصل الإجتماعي وخاصةً "تيك توك" وذلك بعد قيام الأمهات بتقليد الأغنية مع أبنائهم بمناسبة دخول المدارس بشكل كوميدي لايت.

تفاصيل أغنية زنجباري

وجاءت أغنية "زنجباري" من كلمات نوارة سعيد وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج المنتج وائل غنيمي شركة "WG" للإنتاج الفني، وحضر الاحتفالية المنتج وائل غنيمي والفنان محمد قماح وإبنها معز وقاموا بمفاجأة هلا رشدي بعيد ميلادها تزامنًا مع إحتفالات الأغنية في جو ملئ بالبهجة.

الفنانة هلا رشدي من احتفالها بنجاح أغنية زنجباري.

هلا رشدي

هلا رشدي ومحمد القماح

هلا رشدي ومراسلة دوت الخليج الفني

هلا رشدي تعرب عن سعادتها بنجاح أغنية زنجباري

وأعربت الفنانة هلا رشدي عن سعادتها البالغة بنجاح أغنية زنجباري وأن ردود الأفعال حول الأغنية كانت قوية وأنها تعيش حال الأمهات وتشعر بهم دائمًا.



أحدث أغاني الفنانة هلا رشدي

وفي سياق متصل تواصل الفنانة هلا رشدي التحضير لمجموعة من الأغاني التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى برنامج جديد للأطفال تستعد لتحضيره، كما كانت من أخر الأغاني التي طرحتها هلا رشدي أغنية بعنوان "الخير والبركة" بالتعاون مع الفنان محمد الحلو.

كلمات أغنية زنجباري

وتقول كلمات أغنية زنجباري:

من وانت صغير أو ي بيبي

بستنى ف يوم كف حبيبي

يضرب غطس يوماتي ف جيبي

من كي چي ل تعليمه العالي

من وانت ب حمالة وبابيون

ومطلع عيني عشان كرتون

يوني فورم المدرسة آصة ولون

والشوز والشنطة كانوا ف بالي

م العشا هيروح البغبغان ف النوم اجباري

زادوا المهام على سوبر مامي يا زنجباري

بقى فيه هوم ورك يا بطل الفرك

بتاع بيبي شارك الدودو.