إكسترا نيوز تستعرض التسلسل الزمني لحرب أكتوبر: كابوس في ذاكرة قادة إسرائيل

القاهرة - محمد ابراهيم - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، حيث لا تزال تلك الانتصارات تشكل كابوسًا سياسيًا وعسكريًا في ذاكرة قادة إسرائيل.

وأبرزت القناة من خلال فيديو جراف التسلسل الزمني لأحداث الحرب، مسلطة الضوء على أهم المحطات التي ساهمت في تحقيق النصر.

التخطيط السري لحرب أكتوبر

بدأ التخطيط والتحضير لحرب أكتوبر بسرية تامة، وكان لهذا العامل الدور الحاسم في تحقيق النصر. فقد نجحت مصر في مفاجأة العدو، لتبدأ الحرب بقوة لم يكن يتوقعها أحد.

الخداع الاستراتيجي: مفتاح النصر

لعبت خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذتها القوات المسلحة المصرية دورًا كبيرًا في تحقيق النصر. هذه الخطة أوقعت إسرائيل في فخ كبير، مما جعلها غير قادرة على التنبؤ بحجم الهجوم المصري.

التمهيد النيراني: أكبر عملية في التاريخ

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم 6 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة المصرية أكبر تمهيد نيراني في التاريخ. هذا التمهيد النيراني كان بمثابة البداية الحقيقية للمعركة التي قلبت موازين الحرب.

عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف

بعد التمهيد النيراني، تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، وهو ما اعتبره الخبراء العسكريون إنجازًا عظيمًا يضاف إلى سجل القوات المصرية.

تدمير أسطورة سلاح الجو الإسرائيلي

في اليوم التالي، 7 أكتوبر، واصلت القوات المسلحة المصرية هجومها، محطمة أسطورة سلاح الجو الإسرائيلي الذي كان يُعتقد أنه لا يُهزم.

8 أكتوبر: يوم الفشل الإسرائيلي

شهد يوم 8 أكتوبر فشلًا تامًا لإسرائيل في مواجهة القوات المصرية، حيث لم تتمكن من إيقاف تقدم القوات المصرية أو تدمير الجسر الذي أُقيم لعبور القوات.

الهجمات الإسرائيلية تتكسر أمام القوات المصرية

بحلول يوم 9 أكتوبر، تحولت القوات المصرية إلى صخرة صلبة في عمق سيناء، لتتكسر عليها كل هجمات العدو المضادة، ما عزز من سيطرة مصر على مسار الحرب.

خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار

رغم التزام مصر بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل خرقت القرار واستمرت في أعمالها العسكرية، مما أدى إلى استمرار الاشتباكات على بعض الجبهات.

قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

في 28 أكتوبر 1973، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا آخر بوقف إطلاق النار، مما أجبر إسرائيل على الدخول في مباحثات عسكرية مع مصر، لبحث آلية الفصل بين القوات.

إسرائيل تضطر لمباحثات عسكرية

في أعقاب الانتصارات المصرية، اضطرت إسرائيل إلى الدخول في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1973، مما أكد حجم الخسائر الإسرائيلية في الحرب.