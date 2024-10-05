نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين القادم.. ايمان العاصي وابنتها ضيوف إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستضيف الإعلامية إسعاد يونس يوم الأثنين القادم النجمة إيمان العاصي وابنتها ريتاچ في برنامج صاحبة السعادة وذلك يوم 7 أكتوبر، ومن المتوقع أن تتحدث إيمان العاصي عن نجاح مسلسل برغم القانون الذي يعرض حاليًا ومحقق نجاح كبير جدًا.



تصريحات إيمان العاصي



خلال لقاء سابق لها ببرنامج "بلا تصنيف" على قناة LBC، عبرت إيمان العاصي عن حنينها الشديد لوالدها المتوفى، قائلة: "نفسي أشوف أبويا، هو مات من سنتين ولسه مش متعودة".

كما تحدثت بعمق عن مشاعرها تجاه فقدانه، مؤكدة أنها لم تستطع التعبير عن حبها له قبل وفاته.



وتحدثت إيمان أيضًا عن موقفها من الزواج مرة أخرى، حيث قالت: "أنا مش جاهزة أتجوز مرة تانية، وعندي شعور بالوحدة".

وكشفت أنها في مرحلة ما شعرت بحاجة ابنتها لوجود رجل في حياتها، مما دفعها للارتباط بشخص كانت علاقته جيدة بابنتها، لكنها في النهاية رأت أنه ليس الشريك المناسب لها.



تفاصيل برغم القانون



ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة، كما تظهر ايمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خاصة وأن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما ايمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها فى الصفوف الأولى.

فريق عمل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.