في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير في 18 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: “بقول عادي، عشت معاك حكايات، تسلم، ده حكاية، باي باي، قولوله سماح، مكملناش، هاجي على نفسي، خليني في حضنك، لو ناوي يرجع، بياعة، ذكريات كدابة”.

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور كالتالي:

الفئة الثانية 1500 جنيه

الفئة الثالثة 2000 جنيه

الفئة الرابعة 2500 جنيه

الفئة الخامسة 3000 جنيه

الفئة السادسة 3500 جنيه

آخر أعمال تامر عاشور

الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".