وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» لـ24.9 مليون خدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً -

وخلال الأيام الأربع الماضية، استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 37 ألفا و941 مستفيدة، وذلك عبر 211 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 43 طن لحوم ودواجن وسلع تموينية، وصلت لـ 43 ألف أسرة، بالإضافة إلى توزيع 80 طن سلع تموينية وأنابيب غاز في مختلف المحافظات، علاوة على 220 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 178.976 ألف مشارك.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 118 ألفا 758 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 245 ألفا و158 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 9 ألفا و578 مواطن، إلى جانب توزيع 726 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ8 آلاف و587 شاب وشابة، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ 774 من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 5 ملايين و943 ألف خدمة صحية، من خلال 482 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.