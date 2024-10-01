انت الأن تتابع خبر صواريخ من لبنان تهز تل ابيب وإصابات بين الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت 10 صواريخ باليستية من لبنان باتجاه تل أبيب، وشمال فلسطين المحتلة، وتم إغلاق الشارع 6 شمال تل أبيب أمام حركة السيارات بعد سقوط صاروخ في الشارع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.

كما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت وسط إسرائيل، وأنهم يقدمون العلاج لمصابين بحالات ذعر وهلع بالإضافة إلى مصاب بجروح متوسطة بشظايا صاروخية.

بينما تشير أنباء أخرى عن إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط الصاروخ في تل أبيب.

من جانبه، أعلن حزب الله إطلاق صليات صاروخية من نوع فادي" 4" على قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب.

على صعيد آخر، دعا جيش الاحتلال سكان عدد من القرى في جنوبي لبنان إلى "إخلاء منازلهم وقراهم فورا".

وقالت قوات اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي أبلغها أمس نيته القيام بعمليات توغل برية محدودة داخل لبنان.

وأضافت اليونيفيل أن أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.