قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية بعد قليل (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - يطلق قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد قليل، قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقناة Q News تقدم خدمة اخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وتويتر

انتظرونا بعد قليل انطلاق قناة Q News الناطقة باللغة الانجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي

يمكنكم متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي

انطلاق قناة Qnews على منصات الديجيتال