أخبار مصرية

قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية بعد قليل (فيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - يطلق قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد قليل، قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية.

 

وقناة Q News تقدم خدمة اخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وتويتر 

 

انتظرونا بعد قليل انطلاق قناة Q News الناطقة باللغة الانجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي 

 

يمكنكم متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي

 

 

 

انطلاق قناة Qnews على منصات الديجيتال

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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