ايران تستعد لهجوم صاروخي ضد (اسرائيل)
أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بان إيران تنوي شن هجوم صاروخي على إسرائيل.
وقال المسؤول في تصريحات صحافية، “لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تنوي شن هجوم صاروخي على إسرائيل قريبا”، مبيناً أن “الهجوم العسكري الإيراني المباشر على إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة على طهران”.
وأضاف، “ندعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني”.
- وكالات
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