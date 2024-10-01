نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" ينفي صحة ما نشره الجيش الإسرائيلي حول دخول قوات إسرائيلية إلى أنفاقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى حزب "الله اللبناني" اليوم الثلاثاء، صحة الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي والتي زعم أنها من أنفاق للحزب، مؤكدا أن ذلك في إطار الحرب النفسية المكشوفة".

وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية للحزب: ‏"قام جيش العدو الصهيوني بنشر صور وأفلام من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، ‏وذلك في إطار الحرب النفسية والدعائية المكشوفة، لذا يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء نشر الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصور من نفق تم العثور عليه تحت منزل في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها إن قوات إسرائيلية خاصة دخلت إلى أنفاق لـ "حزب الله" على الحدود مع لبنان تمهيدا لعملية برية.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن: "هدف هذه القوات جمع معلومات استخباراتية من داخل الأراضي اللبنانية، واستكشاف قدرات حزب الله، تمهيدا لعملية برية إسرائيلية وشيكة".

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن العمليات التي شملت دخول أنفاق، حدثت مؤخرا وكذلك على مدى الأشهر الماضية، كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها إسرائيل لتقويض قدرات حزب الله على طول الحدود الفاصلة بين إسرائيل ولبنان.