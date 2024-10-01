نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود.. ساندي تتألق في أحدث ظهور بإطلالة غريبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ساندي علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، علي مشاركة صورا جديدة لها من أحدث ظهور.

أحدث ظهور لـ ساندي

وظهرت ساندي في الصور بإطلالة غريبة، مرتدية بليزر باللون الأسود ذا أكمام طويلة، ونسقت معها اكسسوارت باللون الذهبي وعقدا كبيرا يغطي منطقة الرقبة، وتركت شعرها منسدلة على ظهرها.

أخر أعمال ساندي

وكان أخر أعمال ساندي هو فيلم "تاج" مع تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وايضا آخر ألبومات ساندى يحمل اسم “اتنين فى واحدة” وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، كما طرحت أغنية بعنوان "أنت تقبل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى.

كلمات أغنية "أنت تقبل"

أنا مش هنكر إني لما رحت بجد مني انجرحت

مش ندم على قد ما لما شوفتك ويّ غيري اتوجعت

(سبتك أيوة سبتك مش هغير أنا في كلامي ولا اتراجعت (اتراجعت

(بس لما عرفت إن إنت قدرت تحب بعدي اتضايقت (اتضايقت

مش أناني برضو إنت لو مكاني

لو عرفت إني بقابل حد ثاني مش هتسأل؟

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك مش هتزعل؟

طب فرضنا إني قبلت تكون لغيري إنت تقبل؟

(إنت تقبل؟ (تقبل؟

(كل الناس لاموني ليه بتسألي وقالوا لي إنت لسه (لسه

معذورين ما فات كثير عدى وقت كبير وليه بعملها قصة

(سبتك أيوة سبتك مش بغير أنا في كلامي ولا اتراجعت (اتراجعت

بس يمكن كان في عيني الغياب ده مش معناه إن إنت ضعت

هو إنت ضعت؟

مش أناني برضو إنت لو مكاني

لو عرفت إني بقابل حد ثاني مش هتسأل؟

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك مش هتزعل؟

طب فرضنا إني قبلت تكون لغيري إنت تقبل؟

إنت تقبل؟ تقبل؟