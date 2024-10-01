أحمد عزمى يكشف تفاصيل خلافه مع الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عزمي عن جوانب خفية في حياته المهنية وتفاصيل خلافة مع الراحل وحيد حامد، وذلك خلال إستضافته في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشةDMC.

وقال أحمد عزمي: "كان هناك موقف بيني وبين الأستاذ وحيد حامد، رحمه الله، ولكن بفضل الله تم الصلح، وكان الخلاف أثناء تصوير فيلم دم الغزال".

وتابع: "بعد أن تعاونت مع الأستاذ وحيد في مسلسل الدم والنار، بطولة الأستاذ فاروق الفيشاوي والأستاذة معالي زايد، رحمهما الله، وقعت عقدًا لفيلم دم الغزال، وأرسل لي السيناريو ووقعت العقد".

وأضاف: "المنتج الفني لم يكن يحبني وكان يتعمد مضايقتي، وبعد توقيعي العقد بخمسة أيام، اتصل بي وطلب مني الحضور فورًا، وعندما وصلت، أخبرني أن الأستاذ وحيد قرر تخفيض أجري إلى الربع، وشعرت بالإهانة ورفضت العمل تحت هذه الظروف".

واستكمل حديثه قائلا: "المنتج ذهب إلى الأستاذ وحيد وأخبره بأمور غير صحيحة عني، مما أدى إلى غضب الأستاذ وحيد وإبعادي عن الفيلم، وكانت خسارتي للأستاذ وحيد أكبر كارثة بالنسبة لي، لأنني أحببت السينما من خلال أفلامه، وقضيت فترة طويلة مكتئبًا، ولم أتمكن من التواصل معه أو الاعتذار".