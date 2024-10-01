العالم اليوم - مع بدء التوغل البري.. الجيش اللبناني انسحب من هذه المناطق

انتم الان تتابعون خبر مع بدء التوغل البري.. الجيش اللبناني انسحب من هذه المناطق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 07:21 صباحاً - أفاد مصدر في الجيش اللبناني وكالة فرانس برس، الإثنين، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع الإعلان الأميركي عن "عمليات محدودة" تنفّذها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى" في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وفي السياق، قال مصدر أمني لبناني لرويترز إن القوات اللبنانية انسحبت من مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل إلى نحو 5 كيلومترات شمال الحدود.

ولم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم الجيش اللبناني هذه التحركات.

وقال آمال الحوراني رئيس بلدية جديدة مرجعيون وهي قرية لبنانية ذات أغلبية مسيحية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن الحدود لرويترز إن اثنين من السكان المحليين تلقيا مكالمات من الجيش الإسرائيلي فيما يبدو تأمرهما بإخلاء المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المناطق المحيطة ببلدات المطلة ومسكاف عام وكفار جلعادي شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، منطقة عسكرية مغلقة وأن الدخول إلى هذه المناطق محظور.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن "قصف مدفعي مستمر" يستهدف "بلدة الوزاني وسهل مرجعيون والخيام منذ أكثر من ساعتين"، وهي بلدات تقع عند الحدود الجنوبية للبنان.

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