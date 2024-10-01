العالم اليوم - ميقاتي يتحدث عن النازحين.. ويحدد الأولويات

انتم الان تتابعون خبر ميقاتي يتحدث عن النازحين.. ويحدد الأولويات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن العمل جار مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين.

وعقد ميقاتي اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال ميقاتي: "نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان".

وأَضاف: "نحن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".

وتابع: "إننا نثمن جدا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة، ونوجه اليوم النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين".

وقال ميقاتي، الإثنين، إن لبنان موافق على تطبيق القرار 1701 فورا وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني.

وأوضح ميقاتي في مؤتمر صحفي من عين التينة بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان "يؤكد ويتعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في النداء الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية وقطر وألمانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وإيطاليا والدول الإقليمية والمتعلق بوقف إطلاق النار فورا".

وأضاف أن لبنان "موافق على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا وهو موقف لبنان الرسمي".

كما أكد أن "لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني وأن يقوم بمهامه كاملة مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في الجنوب".