وزارة العمل : تُعلن اليوم أخر موعد للتقدم على 950 فرصة عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل ، عن أن اليوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٤ ، آخر موعد للتقديم للحصول على 950 فرصة عمل لشباب محافظة القاهرة ، بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص ، والتي جرى الإعلان عنها منذ أسبوعين، في إطار مُشاركة الوزارة ،ومديرياتها بالمحافظات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" ، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات .. وسيتم تحديد موعد المقابلات والإعلان عنه ، حيث سجل حتى اليوم ١٣٢٧ شاباً من الراغبين فى الالتحاق بتلك الفرص ، وذلك في إطار جهود المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية فيما يخص توفير فرص العمل ، وتطوير منظومة التدريب المهني ، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الفرص تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية أن تلك الفرص جرى توفيرها بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص ، وهى : شركة جيزة للغزل والنسيج ، وهايبر سامي سلامة ، ومستشفي الجنزوري التخصصي ، وشركة كوفتا ، وشاورما الريم ، وشركة انسيا مصر للتجارة ، والصفا للحبوب ومنتجاتها ، وسمارت سينس ، والمصرية لنظم المعلومات( اكسيد) ، وكونكورد للهندسة والمقاولات ، وشركة الاميدا فاينانشيال ليمتد(مستشفي السلام الدولي ) ، وشرق الدلتا للمقاولات ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة ، وأطباء ، وصيادلة ، ومحاسبين ، ومدير مشروع ، وخدمة عملاء ، ومدخل بيانات ، وتمريض ، وطباخين ، ومساعد شيف ، وفنين جميع التخصصات ، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة ، وموظفين ممرات ، واليوم آخر موعد للتقدم عليها ، من خلال الرابط الإلكتروني التالى : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeAOXH8wF5.../viewform... .