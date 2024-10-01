مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - تقام فى ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 1 - 10 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الغرافة القطري ضد العين الإماراتي فى دوري أبطال آسيا للنخبة.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

سباهان اصفهان الإيراني X استقلال دوشنبه الطاجيكستاني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 3 AFC

الشارقة الإماراتي X الوحدات الأردني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 2 AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

سنترل كوست الأسترالي X بوريرام يونايتد التايلاندي – الساعة 11 صباحا

بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي X شنجهاي الصيني – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS 2 AFC

كاواساكي الياباني X جوانجو إف سي الكوري الجنوبي – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

جوهور الماليزيا X شنجهاي شنهوا – الصيني – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

الهلال السعودي X الشرطة العراقي – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

الغرافة القطري X العين الإماراتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريد بول سالزبورج X ستاد بريست – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

شتوتجارت X سبارتا براج – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سلوفان براتيسلافا X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

انتر ميلان X سرفينا زفيزدا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بوروسيا دورتموند X سيلتك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

برشلونة X يونج بويز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

باير ليفركوزن X ميلان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

آرسنال X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آيندهوفن X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

نيوكاسل يونايتد X ويمبلدون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي والقنوات الناقلة

أبها X الفيصلي – الساعة 6:40 مساء على قناة SSC 1

الجندل X الباطن – الساعة 6:40 مساء على قناة SSC 2

النجمة X نيوم – الساعة 8:15 مساء على قناة SSC 1