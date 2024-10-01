السعودية تستعد لموجة امطار وسيول جديدة والدفاع المدني يوجه تحذيرات للمواطنين بهذه المنطقة

انت الأن تتابع خبرالسعودية تستعد لموجة امطار وسيول جديدة والدفاع المدني يوجه تحذيرات للمواطنين بهذه المنطقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تزايد التغيرات المناخية في المملكة العربية السعودية، يولي المواطنون اهتماما كبيرا لأخبار الطقس، خاصة مع التوقعات بقدوم أمطار غزيرة. وقد أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات مهمة، داعية الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم خلال هذه الحالة الجوية التي تؤثر على مناطق متعددة، خاصة عسير.

يتابع العديد من المواطنين في السعودية أخبار الطقس عن كثب، خاصة مع التغيرات المناخية الملحوظة التي تشهدها المملكة حاليا وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات، نظراً للحالة الجوية التي تؤثر على أجزاء من منطقة عسير.

إنذار أحمر من الأمطار

يتولى المركز الوطني للأرصاد مراقبة الأحوال الجوية وإصدار التحذيرات للمواطنين بشأن الظواهر المناخية المحتملة. وقد أعلن المركز عن إنذار أحمر يشير إلى توقعات بأمطار غزيرة على بعض مناطق عسير، محذرا المواطنين من الاقتراب من تجمعات المياه، بطون الأودية، والسدود أثناء هطول الأمطار، وذلك لضمان سلامتهم.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. هذه الظروف الجوية تتطلب من المواطنين اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.

توقعات طقس الخريف في السعودية