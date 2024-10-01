انت الأن تتابع خبر تسجيل 239 ألف قطعة عقارية في المدينة المنورة والرياض والقصيم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأ السجل العقاري استقبال طلبات التسجيل لـ 239.348 ألف قطعة عقارية موزعة على مدن الرياض ، والمدينة المنورة ، وبريدة ، إليكم التفاصيل في السطور القادمة.
أعلن السجل العقاري عن أماكن تسجيل القطع العقارية في المدن المدرجة كالتالي:-
- في مدينة الرياض: يشمل أحياء (السعادة ، الفيحاء ، السلي ، الجزيرة ، النور، العزيزية ، المصانع، المنصورة، خنشليلة ، الرمال ، مطار الملك خالد الدولي ، سدرة ، البيان ، الجنادرية ، النظيم ، الندوة ، الرماية ، الصفا، الفاروق).
- في المدينة المنورة: تشمل أحياء (جزء من وادي البطان ، جزء من ضوضاء، جزء من العاقول)
- في مدينة بريدة: يغطي التسجيل أحياء (النهضة، الروضة، والريان، الإسكان، الفلاح، النخيل ، الزرقاء ، المنار، الحمر الشمالي ، الحمر الجنوبي ، العليا)
- كما أوضح السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الثاني من يناير 2025، كما يمكن الاطلاع على الخرائط التي تحدد المناطق المستهدفة بالتسجيل العيني الأول من خلال منصة السجل العقاري من هنا.
- وأشار السجل إلى أنه سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها ، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد البنود التالية:-
- الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه.
- حالة العقار وما يتبعه من حقوق والتزامات.
- جميع التصرفات العقارية التي تطرأ علي العقار.
- مما يُساهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
- كما أعلنت الهيئة العامة للعقار عن عددٍ من الأحياء ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري ، حيث يتم تحديدها وفقًا لمعايير محددة.
- وتعتبر الهيئة العامة للعقار الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.