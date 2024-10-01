انت الأن تتابع خبر تسجيل 239 ألف قطعة عقارية في المدينة المنورة والرياض والقصيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ السجل العقاري استقبال طلبات التسجيل لـ 239.348 ألف قطعة عقارية موزعة على مدن الرياض ، والمدينة المنورة ، وبريدة ، إليكم التفاصيل في السطور القادمة.

أعلن السجل العقاري عن أماكن تسجيل القطع العقارية في المدن المدرجة كالتالي:-