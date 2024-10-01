النواب يستهل الدور الخامس بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - استهلت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمالها بتلاوة قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 411 لسنة 2024 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني.

كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فضلا عن تلاوة الاعتذارات النيابية عن حضور الجلسة.

ويلقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، يتحدث فيها عن استكمال المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الاربعة السابقة، كما سيتناول الكلمة الاجندة التشريعية الهامة التى عليهم التشريعي، فضلا عن الدور الرقابي.

ومن المنتظر أن تتناول الكلمة التأكيد على تعاون مجلس النواب مع أجهزة الدولة، والوقوف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات.

ويوافق المجلس علي إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يؤكدون فيها ثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية.

وأخيرا يدعو المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للتقدم بطلب إلي للمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، تمهيداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية فى اليوم التالى وهو يوم الأربعاء، حيث بعقد المجلس ثلاث جلسات، يعلن رئيس المجلس فى الجلسة الأولى قوائم تشكيل اللجان، وفتح الباب لتقديم أي اقتراحات أو اعتراضات وفى الجلسة الثانية، ويعلن جبالى قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية بعد موافقة المجلس عليها.

ويدعو رئيس المجلس أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس، مشيرا إلى تقديم التظلمات وفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس.

أما الجلسة الثالثة فيعلن فيها جبالي نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ "25" بالمجلس.