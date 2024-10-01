وزير الخارجية والهجرة يطمئن على أحوال الجالية المصرية في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة للتطورات المتلاحقة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح يوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٤ اتصالاً هاتفياً مع سفير مصر ببيروت علاء موسى، للوقوف على تطورات الأوضاع المتسارعة التي يشهدها لبنان الشقيق في ظل العدوان الإسرائيلي الراهن، والاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية في لبنان. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن سفير مصر في بيروت قدم عرضاً تفصيلياً للتطورات الميدانية في لبنان، وأوضاع الجالية المصرية هناك، حيث أكد أنه حتى تاريخه لم ترصد السفارة المصرية وجود ضحايا لدى المواطنين المصريين في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية وجه السفير المصري باستمرار متابعة أوضاع الجالية المصرية، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم. كما وجه بقيام السفير المصري ببيروت باستقبال شحنة المساعدات الطبية المصرية، والتي كان السيد رئيس الجمهورية قد وجه بسرعة إرسالها إلى لبنان الشقيق، خلال اتصال سيادته مع السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية يوم ٢٨ سبتمبر. وقد أفاد سفير مصر في بيروت بأن توجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن هي محل تقدير واسع من الشعب اللبناني الشقيق، في ظل ما يمر به لبنان من تحديات إنسانية جسيمة.