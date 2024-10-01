الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة موارد وأصول المشروعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التى تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثمارى فى عدد من المحافظات، وفى هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمنى للمراحل المقبلة، حيث وجه الرئيس فى هذا الشأن بالاستمرار فى تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشددًا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، ومنوهًا فى هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التى أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثمارى للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالى الغربى، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولى الساحلى، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادى، فضلًا عن تحسين الوجه الحضارى لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى، حيث شدد الرئيس فى هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول فى تلك المشروعات وغيرها، وفقًا لأفضل المعايير المتبعة فى ذلك الشأن، موجهًا بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذى يدعم الاقتصاد المصرى، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.