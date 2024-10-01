نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحمس" ملحمة مصرية على مسرح الجمهورية تجسد انتصار الإرادة على الطغيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر، تقدم دار الأوبرا المصرية عرضًا مسرحيًا بعنوان "أحمس" من تصميم وإخراج محمود مصطفى.

يُعرض العمل على مسرح الجمهورية في الثاني والثالث والرابع من أكتوبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

قصة المقاومة والانتصار في "أحمس"

يستحضر العرض قصة المقاومة المصرية ضد قوى الفساد والهكسوس، حيث يجسد دور الجيش والشعب في طرد أعداء الوطن واستعادة الأمن والاستقرار.

يعكس العرض الروح البطولية التي عُرفت عن المصريين منذ القدم.

أبطال العرض وأدوارهم المميزة

يشارك في العرض نخبة من الفنانين الذين يجسدون أدوارًا رئيسية، مثل يحيى أحمد وعمرو البطريق في دور الملك أحمس، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز في دور الأم توتي شيري، إلى جانب ظهور مميز للدكتور عبد الله سعد في دور الملك سقنن رع.

تصميم فني مبدع وعناصر إبهار متكاملة

الديكور المميز من تصميم المهندس أحمد زايد وشرين سميح، والملابس من تنفيذ المهندسة هالة محمود، بينما الموسيقى من إعداد المهندس خالد درويش، والإضاءة من تصميم ياسر شعلان ورضا إبراهيم. يشمل العرض أيضًا تقنية الفيديو مابينج التي صممها المهندس رضا صلاح، مما يضيف أبعادًا بصرية جديدة للعرض.

فرصة لاستعادة الروح الوطنية

عرض "أحمس" يمثل مناسبة فنية لاستعادة أمجاد الماضي وبث الروح الوطنية في الحاضر، حيث يجمع بين التاريخ والإبداع الحديث في تجربة فنية تمزج بين الحركات المسرحية والموسيقى والتصميم الفني.