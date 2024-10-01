نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكسيوس: إيران ستضرب إسرائيل بصواريخ باليستية تصل لأهدافها في 12 دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال موقع أكسيوس الأمريكى، إن إيران ستضرب إسرائيل بصواريخ باليستية تصل لأهدافها في 12 دقيقة.

وأمس، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار حكومة إسرائيل بأن تكون العملية البرية في لبنان محدودة ومحددة الوقت ولا تهدف إلى احتلال جنوب لبنان.

وأوضح موقع أكسيوس الأمريكي، أن البيت الأبيض وصل إلى توافق مع إسرائيل على أن تكون هذه العملية البرية في لبنان محدودة وأن تقتصر على المناطق الحدودية القريبة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبا عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يركز الضربات الصاروخية على المناطق الجنوبية من العاصمة دمشق.

كما أطلق جيش الاحتلال نحو 8 صواريخ باتجاه محيط العاصمة السورية دمشق. وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافا معادية فوق محيط العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الجولان المحتل استهدفت بعض المواقع جنوب غرب دمشق.