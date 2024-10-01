أحمد عزمي: عمرو الفقي كلمني بنفسه وقال لي أنت في حضن الشركة المتحدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد عزمي ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، الذي يتم عرضة عبر شاشة DMC.

تحدث أحمد عزمي عن موقفه من الشركة المتحدة بعد استجابتها لمناشدته بالعمل معها، حيث أشار إلى أنه تم التعامل معه كفنان محترم في بلده، وأنه لم يؤثر سلبًا على نفسه بسبب ما كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: أن المستشار الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تواصل معه بعد 24 ساعة فقط من كتابته منشوره على فيسبوك، وعندما هاتفه وأبلغه بلقائه مع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة تفاجأ وشعر بفرحة كبيرة ولم يتفوه سوى بـ "الحمد لله"

وأضاف: "شعرت بسعادة كبيرة جدا وبعدها كلمني عمرو الفقي لتأكيد لقائه معه، وأول ما دخلت كانت البشاير الحلوة أنني وجدت الأستاذة دينا كريم، وشعرت أيضا أن الأستاذ عمرو الفقي أعرفه عن قرب حينما قال لي، انت ما تعرفش يا أبو حميد إحنا بنحبك قد إيه وانت مكانك موجود، وحمد الله على السلامة وما تقلقش من أي حاجة، لأنك في حضن الشركة المتحدة، وأنا شعرت أنني في بيتي وفي المكان الذي أنتمي له".

واستكمل حديثه قائلا: "تخيلت أن اللقاء حميمي لطمأنتي لكنني وجدت عقد يجهز لي، والحمد لله كان يوم جميل وشال من عليا تعب سنين".