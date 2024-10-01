أحمد عزمي يكشف عن محاولة تعرضة للانتحار

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عزمي عن أبرز الصعوبات التي مرت بها في حياته الشخصية وسبب تعرضة لمحاولة إنتحار، وذلك خلال إستضافته في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، والذي تم عرضة عبر شاشة DMC.

وقال أحمد عزمي: "كان بسبب أمر عاطفي وكنت صغير جدا، وكنت مخنوق ترك حبيبتي لي، وهو ماكنش انتحار بالمعنى المعروفة لكن حركة للفت النظر لرجوعها لي مرة أخرى".

وحرص أحمد عزمي علي توجية رساله شكر للشركة المتحدة بعد تلبي طلبه والترحيب له بالعمل معه قائلا: “الاستجابة التي رأيتها وسرعتها والترحيب الذي وجدته كان دافئًا جدًا، وحتى الأستاذ عمرو قال لي: ماكنتش محتاج تعمل ده لأنك لو تواصلت معانا، كان كل ده هيحصل لأننا بنحبك”.

وأشار أنه لم يكن يتوقع أو يحلم بهذا القدر من المحبة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند استجابتهم لحالته، متمنيًا أن تكون عودته للساحة الفنية فاتحة خير لعودته للساحة الفنية مرة أخرى.