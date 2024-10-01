وزير الثقافة يشهد بروفات العرض المسرحي ”الملك لير” ويرحب بعودة الفنان الكبير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - د.أحمد فؤاد هنو: العمل يجري لوضع آلية لتوثيق وتسويق العروض المسرحية المتميزة بمسارح الدولة

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على حضور بروفات العرض المسرحي "الملك لير"، والذي يشهد عودة النجم الكبير يحيى الفخراني لخشبة المسرح القومي، وذلك في حضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، والفنان الكبير طارق الدسوقي، وأبطال العرض.

حيث رحب وزير الثقافة، بالفنان الكبير يحيى الفخراني، بطل العرض قائلًا: "أهلًا بك في بيتك الكبير -وزارة الثقافة- وداخل هذا الصرح العريق -المسرح القومي- الذي شهد تألق قامات ورموز فنية أثرت واقعنا الفني عبر عقود مديدة"، فكم نحن متحمسون لدعم وتشجيع المزيد من هذه المشاريع الفنية، والتي تُعزز ثقافتنا، وتفتح أبواب النقاش والتفاعل الجاد.

وأكد وزير الثقافة، أن العمل يجري لوضع آلية لتوثيق العروض المسرحية المتميزة بمسارح الدولة، بأحدث التقنيات، والعمل على تسويقها، وعرضها عبر الوسائط المختلفة سواء التليفزيونية أو عبر التطبيقات الإلكترونية ، لتحقيق المزيد من التاثير الإيجابي لفن المسرح لصالح قضايانا المجتمعية.

كما أوضح الوزير، أهمية فن المسرح كأداة فعالة في نشر التنوير وتعزيز الوعي الثقافي. باعتباره أحد المنابر المهمة والمُلهمة لتقديم المعالجات المحاربة للأفكار المتطرفة الهدامة، وآلية حيوية لإذكاء الوعي بأهمية مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة، فمن خلال أعمال مثل 'الملك لير'، نستطيع أن نفتح النقاش حول موضوعات اجتماعية مُهمة من شأنها الارتقاء بواقع ومستقبل العلاقات الإنسانية في مجتمعاتنا.

كما أبدى وزير الثقافة، إعجابه، بالاحترافية التي ظهر بها طاقم العمل خلال البروفات، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مساعيهم الفنية الهادفة لتقديم الأعمال المسرحية الكلاسيكية، كما ثمن وزير الثقافة جهود القائمين على العرض المسرح القومي.

فيما أبدى الفنان القدير يحيى الفخراني، وأبطال وفريق العمل، سعادتهم ، بحرص وزير الثقافة، على حضور فعاليات البروفات، مؤكدين أن ذلك يُجسد إيمانًا راسخًا بقيمة الفن والإبداع في الارتقاء بذائقة المجتمعات، وإعلاء القيم الإيجابية الإنسانية المنشودة.

والعرض المسرحي " الملك لير "الذي تقام بروفاته حاليًا، من إنتاج فرقة المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، وإخراج الفنان شادي سرور، ومن المتوقع أن يُعرض "الملك لير" خلال ديسمبر 2024.