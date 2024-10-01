الجيش اللبناني: إعادة انتشار لنقاط المراقبة الأمامية في المنطقة الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية، ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها.

وأكد الجيش اللبناني، أن قيادته تواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأشار إلى أنه تمت إعادة تموضع بعض نقاط المراقبة الأمامية التابعة للجيش في المناطق الجنوبية.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الجيش اللبناني يعمل على إعادة فتح طريق مرجعيون - حاصبيا بعد استهدافه بغارة اسرائيلية مساء أمس، مؤكدًا وجود معارك ضارية في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني بين حزب الله وقوات جيش الاحتلال المتقدمة برًا.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، أدت إلى انفجارات كبيرة، وأعلن لاحقًا اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.