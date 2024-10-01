الولايات المتحدة تشيد بدور الكويت المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة والسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - أشادت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، بدور الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وإلى السودان حيث يندلع نزاع مسلح منذ منتصف أبريل 2023.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عقب مباحثات وزيرها أنتوني بلينكن مع نظيره الكويتي عبدالله اليحيا في العاصمة واشنطن إن بلينكن شكر اليحيا على «الدور المستمر للكويت في ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والسودان وناقش معه التدابير اللازمة لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».

وذكرت الخارجية في البيان أن الوزيرين ناقشا «الحاجة إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة كما سلطا الضوء على الحاجة للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في شمال إسرائيل وجنوب لبنان يضمن عودة المواطنين على جانبي الحدود إلى ديارهم».

ورحب بلينكن ببدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت «الذي من شأنه أن يعزز المشاركة القوية بين البلدين في عدد من المجالات».

وبحث الطرفان كذلك «تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية بين بلدينا لتوسيع التعاون في قضايا مثل التكنولوجيا الناشئة والاستثمارات الاستراتيجية والأمن الغذائي».

وأعاد الوزير بلينكن والوزير اليحيا التأكيد على «الشراكة الاستراتيجية الدائمة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتعميق التعاون الأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة والكويت».