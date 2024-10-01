التفاصيل الكاملة لجداول الحصص اليومية على قناة عين للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول

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رياض - احمد صلاح - تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تجربة التعلم الإلكتروني من خلال منصات تعليمية متقدمة، مثل "مدرستي" و"نور" و"قناة عين".

تعد قناة عين واحدة من الأدوات الفعالة التي تتيح للطلاب متابعة دروسهم بسهولة ويسر، حيث تقدم شروحات متكاملة من معلمين مختصين. مع اقتراب الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول 1446، تسلط هذه المقالة الضوء على جداول الحصص اليومية المتاحة، خطوات تسجيل الدخول إلى بوابة عين التعليمية، وتفاصيل تردد القناة لمتابعة الدروس بشكل مستمر.

التفاصيل الكاملة لجداول الحصص اليومية على قناة عين للأسبوع السابع

تولي الوزارة اهتماما كبيرا بالمنصات التعليمية الإلكترونية مثل "مدرستي" و"نور" و"قناة عين"، وغيرها من الأدوات، لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب. تعتبر قناة عين التعليمية من الوسائل الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التعليم، بجانب منصة مدرستي، حيث تتيح للطلاب متابعة دروسهم من خلال شروحات يقدمها معلمون متخصصون.

جداول الحصص اليومية على قناة عين للأسبوع السابع

قامت قناة عين بنشر جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول 1446 عبر حسابها الرسمي على منصة إكس. يتم بث الدروس على مدار اليوم، مما يتيح للطلاب اختيار الوقت المناسب لهم، كما يمكنهم متابعة الدروس المسجلة على موقع يوتيوب.

تسجيل الدخول لبوابة عين التعليمية

تتيح وزارة التعليم بوابة عين التعليمية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، لتسهيل عملية التعلم بدءا من مرحلة الطفولة إلى المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وقد أكدت القناة على توفر الدروس للطلاب في أي وقت، مع خطوات تسجيل الدخول التالية:

الدخول إلى منصة عين الإلكترونية.

الضغط على زر "مستخدم جديد".

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني وإدخال الرمز المرئي.

النقر على أيقونة التسجيل.

ستصلك رسالة عبر البريد تحتوي على كلمة السر للدخول.

تردد قناة عين التعليمية

يمكن ضبط قناة عين لمتابعة الدروس اليومية عبر القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي، حيث تبدأ جداول الحصص من الساعة السابعة صباحا وتعاد طوال اليوم: