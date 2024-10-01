مال وأعمال

وزير الاستثمار يلتقي ممثلي عدد من الشركات الفرنسية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يلتقي ممثلي عدد من الشركات الفرنسية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ التقى المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Safran العاملة بقطاع إنتاج محركات الطائرات وقطع الغيار ، للتباحث بشأن أبرز الخطط التوسعية للمجموعة بالسوق المصري، واستكمالا لسابق تعاون المجموعة مع الهيئة العربية للتصنيع.

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يذكر أن المكتب التجاري بباريس قد ساهم في التنسيق مع المجوعة الفرنسية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر مطلع عام 2023،

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كما التقى الخطيب بمسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France حيث يسعى البنك إلى تعزيز تواجده في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري.

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وعقد وزير الاستثمار لقاءً موسعًا ضم نحو 15 شركة فرنسية راغبة في الاستثمار في مصر، خلال جلسة العمل المنظمة من قبل مجموعة credit agricole ، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وإمكانيات استفادة الشركات الفرنسية من هذه الفرص.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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