أسعار الحديد العالمية تقفز 10% بعد تخفيف 3 مدن صينية لقيود…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 11:11 صباحاً - العربية نت _ ارتفعت أسعار خام الحديد بأكثر من 10% صباح اليوم الاثنين في بورصة سنغافورة لتضيف إلى مكاسبها التي تجاوزت 11% الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد أن قامت 3 من أكبر المدن الصينية بتخفيف القيود على شراء المنازل، مما عزز توقعات الطلب في أكبر مستهلك في العالم لمكونات صناعة الصلب.

وأعلنت كل من شنغهاي و Guangzhou و Shenzhen عن تخفيض الحد الأدنى لنسب الدفعة الأولى للمنزل الأول والثاني إلى ما بين 15% و20% في وقت أعلن البنك المركزي المصري الصيني يوم الأحد أنه سيسمح بإعادة تمويل القروض العقارية.

وأقرت الصين، الأسبوع الماضي، إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، في حين يلوح خطر الركود.