مال وأعمال

نستله مصر: 5 مليارات جنيه حجم استثمارات الشركة في مصر خلال…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر نستله مصر: 5 مليارات جنيه حجم استثمارات الشركة في مصر خلال… من قسم مال واعمال

FinExpo
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر، إن حجم استثمارات الشركة في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضيه بلغ 5 مليارات جنيه، كما توفر الشركة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وغير مباشرة، كما بلغ إجمالي صادرات الشركة 22 مليون دولار.

predco_adv_2021

جاء ذلك، خلال لقاء عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد الشركة برئاسة طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.

E-Bank

وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجية الشركة في توطين مدخلات الإنتاج محلياً من خلال توطين بعض المكونات الزراعية من خلال موردين محليين على أن تكون تلك المدخلات مطابقة للاشتراطات القياسية العالمية بما يساهم في تعزيز زيادة الصادرات المصرية وتقليل الوارد و تعزيز الاقتصاد الوطني.

cityScapeEgypt
BonatMisr

كما تم استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال التحول الأخضر وكذلك توسعات الشركة الجارية والمستقبلية لمصانعها بالسوق المصري لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، بالاضافة الى استعراض مبادرات الشركة المقترحة في مجال إعادة تدوير البلاستيك مما يعزز التأثير البيئي الإيجابي.

HapiSalonWhite

وقال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن نستله مصر بصدد تعاون جديد مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لدعم التصنيع المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال تحديد موردين محليين لمدخلات الإنتاج التي تحتاجها الشركة، موجهاً الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لافتتاح توسعات الشركة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر أكتوبر المقبل.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم سبل الدعم الممكنة لكافة الشركات وإزالة أي تحديات قد تواجه أعمال الشركة في مصر وكذلك الحرص على تيسير الإجراءات الصناعية في السوق المصري خاصة وانه سوق واعد كما أن الحكومة المصرية قامت باقرار حوافز استثمارية مختلفة لدعم قطاع الصناعة بالاضافة الى توافر المواد الخام والايدي العاملة الماهرة بمصر مشيرا الى اهتمام الحكومة المصرية بتعظيم دور القطاع الخاص وتوطين مختلف الصناعات في مصر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نستله مصر: 5 مليارات جنيه حجم استثمارات الشركة في مصر خلال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا