نستله مصر: 5 مليارات جنيه حجم استثمارات الشركة في مصر خلال…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر، إن حجم استثمارات الشركة في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضيه بلغ 5 مليارات جنيه، كما توفر الشركة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وغير مباشرة، كما بلغ إجمالي صادرات الشركة 22 مليون دولار.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد الشركة برئاسة طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.

وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجية الشركة في توطين مدخلات الإنتاج محلياً من خلال توطين بعض المكونات الزراعية من خلال موردين محليين على أن تكون تلك المدخلات مطابقة للاشتراطات القياسية العالمية بما يساهم في تعزيز زيادة الصادرات المصرية وتقليل الوارد و تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما تم استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال التحول الأخضر وكذلك توسعات الشركة الجارية والمستقبلية لمصانعها بالسوق المصري لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، بالاضافة الى استعراض مبادرات الشركة المقترحة في مجال إعادة تدوير البلاستيك مما يعزز التأثير البيئي الإيجابي.

وقال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن نستله مصر بصدد تعاون جديد مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لدعم التصنيع المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال تحديد موردين محليين لمدخلات الإنتاج التي تحتاجها الشركة، موجهاً الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لافتتاح توسعات الشركة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر أكتوبر المقبل.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم سبل الدعم الممكنة لكافة الشركات وإزالة أي تحديات قد تواجه أعمال الشركة في مصر وكذلك الحرص على تيسير الإجراءات الصناعية في السوق المصري خاصة وانه سوق واعد كما أن الحكومة المصرية قامت باقرار حوافز استثمارية مختلفة لدعم قطاع الصناعة بالاضافة الى توافر المواد الخام والايدي العاملة الماهرة بمصر مشيرا الى اهتمام الحكومة المصرية بتعظيم دور القطاع الخاص وتوطين مختلف الصناعات في مصر.